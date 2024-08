En un episodio reciente de MasterChef Celebrity Colombia, el público fue testigo de un momento que pasará a la historia del programa como uno de los más insólitos: la creación del primer "pin de inmundidad". Este término, una parodia del codiciado pin de inmunidad que se otorga a los mejores platos, fue concebido tras la presentación de un plato que dejó a los jueces y a los espectadores sorprendidos por su inusual ejecución.

El desafío de Alejandro Estrada: ‘Garbanzos en Apuros’

Alejandro Estrada, conocido por su participación en el programa, enfrentó un desafío culinario decisivo contra Carolina Cuervo. Este duelo definiría quién de los dos tendría la oportunidad de quitarse el delantal negro y subir al balcón, asegurando su permanencia en el concurso. A pesar de su confianza al presentar su creación, el resultado no fue el esperado.

El plato que Alejandro Estrada presentó a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, y Adria Marina se titulaba "Garbanzos en Apuros". Consistía en un curry que Estrada describió como "muy bien nivelado, en sus sabores, en sus texturas, en sus picos. El garbanzo está en su punto, está muy nivelado realmente". Sin embargo, la reacción de los jueces fue todo menos positiva.

La reacción de los chefs: un plato inexplicable

La primera en probar la creación de Estrada fue la chef Adria Marina, quien expresó su desconcierto al afirmar que el plato tenía un sabor inexplicable, describiéndolo como “yogurt con quién sabe qué cosas”. La crítica fue contundente, pero no tan severa como la del chef Jorge Rausch, quien comentó que el plato era "inexplicable, por no decir que es una mie***". Nicolás de Zubiría, por su parte, señaló que no solo el sabor era problemático, sino también la textura del plato.

Este consenso llevó a los chefs a tomar una decisión sin precedentes: otorgar el "pin de inmundidad" a Estrada, reconociendo su plato como el peor en la historia del programa. Ante esta crítica, Alejandro Estrada declaró: "Tener el ‘pin de inmundidad’ me va a hacer estudiar más para poder seguir adelante", mostrando una actitud positiva y decidida a mejorar en la competencia.