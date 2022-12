Esposo de reconocida actriz se presenta orgulloso como su Sugar Daddy: es uno de 'peso pesado'

El esposo de la actriz se presenta muy orgulloso como su Sugar Daddy. 'La plata lo tiene'.

Sin embargo, con el tiempo conoció al empresario José Francisco Arata, quien se flechó a primera vista de la actriz, pero tenía al parecer pocas posibilidades por se un poco mayor.

“Pasa el tiempo y me empieza a llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor”, dijo la actriz.

A pesar de la primera negativa el hombre logró conquistar a Ana María Trujillo y ganarse el cariño de sus hijas.