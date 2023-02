Esposo de Laura de León respondió con toda a rumores sobre supuesto divorcio

La actriz de Leandro Diaz, está en medio de los rumores.

Sin embargo, hace algunas horas, el propio presentador salió en sus redes sociales a dar su punto de vista, donde le 'cantó la tabla' a las personas que crearon el chisme.

Cabe aclarar que, la actriz se casó con Bustamante el 7 de diciembre del año 2021, en Cartagena. En aquella ocasión, la protagonista de la novela de 'Leandro Díaz' llegó con un hermoso vestido blanco con algunas transparencias y mangas largas.

Por otro lado, el presentador llegó con un traje de color blanco, y, junto con su esposa fueron el centro de atención de la ceremonia en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, ubicada en pleno Centro Histórico de la capital de Bolívar.

A pesar de ser una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula colombiana, hace algunos días, los rumores de su separación inundaron las redes y algunos medios de comunicación.

Ante esto, Bustamante dijo, "les cuento que me están llegando muchos mensajes donde un programa de televisión me acaba de decir que la relación de Laura y la mía estaba en 'tembeleque' porque yo me fui a vivir a Barranquilla y ella está en Bogotá".

Además, decían que no podía dejar mucho tiempo sola a su esposa ni él ausentarse con tantas mujeres bonitas que hay en Barranquilla. "Así se habla generalmente, cuando las cosas no van bien en casa", explicó.

"Cuando Dios nos une sentimos que nuestro amor es para siempre. Ahora no me interesan más personas. Estoy contento con mi trabajo y mi esposa. Todo está bien y no estamos pensando en divorciarnos", enfatizó a todas las personas que lo critican.

Con esto dejó muy claro que su relación está mejor que nunca y que, a pesar de la distancia, el amor 'inunda' sus corazones.