¿Esposo de Brayan Galindo ya conoció a 'Los Escachaitos'? Foto confundió a muchos

¿Qué dijo Joe McGlawn, el esposo de Brayan Galindo?

Hay que recordar que, hace un par de meses, el extranjero le dedicó un post completo en Facebook, en donde describió cómo se sentía. Sin embargo, luego de unas semanas él lo eliminó y no se sabe la razón del porqué lo hizo. Esto es lo que escribió en su momento y dio mucho de qué hablar por las palabras que dijo.

"Mi marido publicó un vídeo diciendo que ya no creará vídeos ni seguirá su sueño de ser un influencer de las redes sociales. Incluso ha desactivado sus cuentas de redes sociales. Eso me aplasta completamente y me rompe el corazón. Se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudar", puntualizó.

Además, dijo que tenía la idea venir al territorio nacional y esto fue lo que expresó. "Su objetivo y ambición ha sido tener éxito lo suficientemente para que pueda apoyarnos plenamente a ambos y permitirme retirarme de mi trabajo para que podamos vivir juntos a tiempo completo en Colombia",