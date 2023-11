¿Esposo de Brayan Galindo vendrá a Colombia con el 'Escachaíto? La respuesta dejó pensando a muchos

Joe McGlawn, el pasado 15 de octubre, él se pronunció con un largo mensaje, en donde destacó su relación y también habló de la posibilidad de venir a Colombia en los próximos meses.

"Su objetivo y ambición ha sido tener éxito lo suficientemente para que pueda apoyarnos plenamente a ambos y permitirme retirarme de mi trabajo para que podamos vivir juntos a tiempo completo en Colombia", expresó en su Facebook.

Además, de esto, dijo que a Brayan Galindo lo han escrito mensaje que lo tienen bastante triste, porque no está siguiendo el sueño de crear videos para las redes sociales.

"Mi marido publicó un vídeo diciendo que ya no creará vídeos ni seguirá su sueño de ser un influencer de las redes sociales. Incluso ha desactivado sus cuentas de redes sociales. Eso me aplasta completamente y me rompe el corazón. Se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudar", puntualizó.