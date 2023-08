Esperanza Gómez y por qué una de sus parejas le fue infiel: es narcisista, nunca estará satisfecho

Esperanza Gómez contó por qué los hombres deciden ser infieles, aun cuando se les permite todo y se les da "de todo por todas partes".

Contó en diálogo con 'Lo sé todo' que la gente la critica por su trabajo, pues algunos piensan que como ella es actriz de películas para adultos, no puede exigir fidelidad, pero las cosas no son así. Junto al hombre extranjero habían llegado a acuerdos que no se respetaron y eso fue uno de los grandes motivos de su separación.

Puede ver: Esperanza Gómez le subió la 'bilirrubina' a más de uno con su sugestiva sesión de ejercicios"Lo que la gente no sabe es que él también es productor, él también tenía sexo con otras mujeres dentro de la industria, le permitía estar con otras mujeres fuera de la industria, cuando me lo contaba nunca teníamos problema".

La actriz aseguró que ella le autorizaba todo, siempre y cuando se lo contara, pero a pesar de eso, el hombre quebró su confianza y no estaba conforme.

"Le autorizaba hacer absolutamente todo, yo sexualmente le daba de todo por todas partes y sexualmente le doy todo lo que un hombre sueña sexualmente en una mujer".

¿Si le son infieles a Esperanza Gómez uno qué puede esperar?, es la pregunta que muchos se hacen, pero la misma actriz que se ha convertido en un icono de la industria porno en el país y a nivel internacional, contó que el verdadero problema son los hombres que deciden ser infieles porque nunca van a estar satisfechos.

"Mira el problema es que tú no puedes llenar una vasija que tiene un roto, por más agua que tú le eches, si está vacía y tiene un hueco, nunca se va a llenar; esto pasa con esas personas que son narcisistas y el problema es de él que aun así, teniendo tantas mujeres, no solamente mujeres porque es un hombre que disfruta con otros hombres y mujeres transgénero y tampoco estaba satisfecho, porque él no sabe qué es lo que quiere en la vida".

Aunque tuvo una mala experiencia con esa pareja extranjera, asegura que cuando un hombre sabe qué quiere, estará satisfecho tanto sentimental como sexualmente.

"Si tú encuentras un hombre que se encuentra satisfecho con eso, ahí se va a quedar. Porque, por ejemplo, a mi pareja de Colombia, a él no le gusta el sexo anal... porque no son sus preferencias sexuales".