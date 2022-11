Instagram recibió una tutela por parte de Esperanza Gómez.

La colombiana aseguró que ella y otras "compañeras" suyas han sido discriminadas por la red social, por el hecho de "ejercer el entretenimiento para adultos".

"Yo quiero que se me respeten mis derechos, que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí (...)", dijo la actriz porno.

Agregó que "Esperanza Gómez no es solamente pornografía. Yo en mis redes sociales mostraba actividades cómo cocinar, cómo ir al gimnasio, cómo hacer ejercicio, tener una dieta saludable, yendo a la playa en mis viajes de trabajo. A mi me contrataban marcas no sólo para hacer actividades de entretenimiento para adultos”.

Esta declaración se produjo en el marco de una sesión técnica que realiza la Corte Constitucional, en la que se discute el derecho al trabajo y la libertad de expresión a través de las redes sociales.

Esta audiencia es clave porque podría llevar a sentar jurisprudencia sobre la labor que desempeñan los influenciadores como la actriz porno Esperanza Gómez.

Esta audiencia fue convocada por la Corte Constitucional tras una tutela que fue instaurada por Gómez, tras haberle sido cerrada su cuenta en mayo de 2021 en la que tenía más de cinco millones de seguidores alegando que supuestamente había infringido las normas comunitarias de Instagram al ofrecer servicios sexuales.

Sin embargo, la modelo argumentó que “nunca infringió los derechos de autor, siempre publicó contenido real apto para todo público, cumplió las normas legales, respetó al resto de miembros de la comunidad, no amenazó ni acosó a ninguna persona y siempre usó un lenguaje apropiado”.

Esperanza Gómez planteó que sus publicaciones nunca incluyeron servicios sexuales para adultos y sólo contenían fotografías suyas en las que aparecía en ropa interior, así como también lo hacen otras modelos e influenciadoras, a las que no les han desactivado su cuenta de Instagram.

Igualmente, manifestó: "Yo no soy solamente pornografía; Esperanza Gómez es una marca, constitucionalmente registrada en Colombia y el derecho al trabajo que me esta siendo vulnerado por la persecución, el acoso y la discriminación de Instagram".