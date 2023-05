Española dice que 'Acróstico' de Shakira es muy similar a su canción ¿plagio?

Shakira es tendencia mundial por su nueva canción 'Acróstico'.

Shakira estaría en un nuevo problema por cuenta de su canción 'Acróstico' . Ya no es Piqué, quien está molestando a la barranquillera, sino una mujer que asegura que su producción se parece mucho a la de la colombiana. La española, Paula Mattheus, la intérprete de ' Te lo dije de verdad ', fue quien aseguró lo anterior.

Más de uno quedó en shock, mientras Shakira es tendencia mundial con sus hijos, algunos no descansan y la critican por los que ha hecho en los últimos días con su música.

Por lo cual, la joven decidió pronunciarse y asegurar que "sí que se parece, pero dudo que Shakira me haya plagiado 'Te lo dije de verdad'. Son cosas que pasan en la música, a veces que son casualidad (Me imagino)", fueron sus palabras. Sin embargo, algunos dicen que no tiene ningún parecido ¿Tú qué opinas?

"No le encontré nada de similitud", "La música es así, hay notas parecidas", "Sea o no sea plagio, lo mejor es dejarlo correr", "Hay leyes para el plagio, deben de tener x acordes seguidos", escribieron algunos.