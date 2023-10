"Eres el amor de mi vida": Piqué y el video donde le pide perdón a Shakira, ¿de qué se trata?

El video de Gerard Piqué ha dejado a todos pensativos.

Gerard Piqué ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que estuviera en Miami visitando a sus hijos. Lo curioso, es que algunos periodistas afirmaron que él no se quedó los 10 días, como dice el acuerdo con Shakira. Lo que dijeron es que tuvo solo tres días y luego tomó un vuelo para Barcelona, España.

Además, porque mientras estuvo en México, le recordaron de nuevo a la barranquillera y su reacción fue épica. Una periodista le empezó a decir cosas sobre ella cuando él se iba para su camioneta. En donde él solo volteó a mirar a aquella persona y no hizo más.

Piqué y el video donde le pide perdón a Shakira

Ahora bien, en medio de todo el 'boom' que ha tenido por su relación con Clara Chía, alguien decidió subir un video utilizando la inteligencia artificial.

En donde aparece Piqué hablando y con esta tecnología lo pusieron a pedirle perdón a Shakira. Estas fueron algunas de las palabras que dijo y que impactó a muchos.

"Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. "Mi relación con Clara Chía ha terminado".

Además, en el 'clip' se escucha cómo le pide perdón y hasta le dice a la intérprete de 'El Jefe' que si quiere llegar al altar con ella."Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname Shakira".