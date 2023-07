Epa Colombia tuvo un accidente de tránsito y reveló cómo quedó su carro: "yo me puse a llorar"

Epa Colombia contó todo lo que pasó mientras iba en carretera.

Primero empezó diciendo que a ella le pasan varias cosas y una seguidora le dijo que tenía que bañarse en ruda, para quitarse todas las malas energías.

Daneidy Barrera cotó todo en sus redes y cómo fue que llegaron a dañarle su carro. "Amiga, no le digo que un camión me lo estrelló, gracias a Dios no me pasó absoluntamente nada. Lo están arreglando, vieras lo que me pasó...no te quise publicar ni nada, porque me puse fue a llorar", expresó la empresaria.

Epa Colombia también expresó que, quien la estrelló, fue una tractomula y que la persona le pidió que no publicara nada. El hombre podía perder el empleo y ella dijo que le dio pesar que estuviera por tantas horas en la carretera. Por lo que dejó pasar todo este problema y esperar a que el carro se lo pongan bien.

Los comentarios de los fans no se pudieron evitar y algunos le enviaron mensaje de comprensión, porque por fortuna el daño solo fue material.

"Un baño de ruda", "Por andar de boquisuelta", "Y ahora tenemos que decir todos... Ay tan buena gente", "Por andar deseando cosas a otros", "Amiga fresca, para eso tienes plata", "El día que no tenga cómo comprar, ya va a valorar lo que tiene", "Ahh como así", "Qué corazón noble....otro famoso le hace pagar hasta la risa", dijeron algunos.