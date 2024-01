Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' ha dado de qué hablar luego de confirmar que tendrá una hija a la que llamará Daphne. Para lograr quedar en embarazo recurrió a la inseminación artificial y a través de sus redes sociales fue mostrando cómo le estaba yendo en su proceso de convertirse en madre.

Al comienzo afirmó que no se había sentido muy bien, ya que le dieron ganas de vomitar, le salió acné en la frente y también muchos cambios hormonales. Los internautas le decían que esto es normal y que poco a poco iba a sentir a ese bebé que viene en camino.

Ahora bien, recientemente Epa Colombia confirmó en sus redes sociales que ir al hospital, luego de haber estado en su casa. Afirmó que se empezó manchar, por lo cual se asustó y no dudaron en empacar sus cosas e ir para que el doctor la revisara a profundidad.

En medio de esto, él dijo que él bebé está muy bien, sin embargo, por la posición en que viene a la empresaria de keratinas le tiene que hacer cesárea. A pesar de esto. 'Epa' estaba muy contenta porque todo marcha perfecto.

Epa Colombia está embarazada, ¿cómo le ha ido?

Hace unos días, Epa Colombia expresó cómo ha avanzado su embarazado y confirmó que hasta se ha enfermado. Además, que ha tenido muchos cambios de humor.

"No te niego amiga que a mí el embarazo me ha dado muy duro, me he enfermado, me da depresión, me entristezco, he tenido muchos cambios en mi cuerpo. No me gusta que me vean la barriga, ni que me pregunten cómo me ha ido con el embarazo, me he vuelto amargada", expresó la expareja de Diana Celis.