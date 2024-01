Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' ha dado de qué hablar por una compra que hizo y la criticaron. En las historias de su Instagram, en donde tiene más de 5 millones de seguidores, confesó que se fue a una tienda a adquirir unos zapatos baratos, sin embargo, se llevó una gran sorpresa.

En aquel video estaba mostrando lo feliz que estaba con sus botas negras y de jean. Además, dijo que en ningún momento preguntó cuánto costaban, porque pensaba que eran económicas. Cuando fui a facturarlas, se enteró de que ese par de botas estaba en $1.300.000.

Luego dijo que, con su novia Karol Samantha no sabían cómo actuar frente a dicho precio. En medio de esto, decidieron compra las botas negras y luego mostró le quedaron.

¿Qué dijeron los seguidores de las botas de Epa Colombia?

Los internautas no pudieron evitar hablar sobre este sucedo de Epa Colombia y la criticaron. Dijeron que no estaban lindas botas, como también hubo quienes la defendieron.

"La plata definitivamente no quita lo ordinario", "El gato con botas…🤣🙄🤔", " lastima la plática", "Si? Muy bueno por ella, yo me alegro mucho", "Seguro en la 85 le van a vender botas de 300 mil", "Yo me voy y no las compro así tenga dinero", "La verdad, no son tan bonitas para ese precio", dijeron algunos.