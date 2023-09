Cuando puso todo en su lugar, las personas fueron llegaron al puesto y fue tanto el éxito, que muchos la acorralaron. Y hasta confesó que hubo varios que no le pagaron, mientras iban cogiendo las prendas.

"Puse mi local bien bacano en la calle y empecé a colocar mis jeans. Todo el mundo se vino. No me pagaron, yo la plata, la plata, la plata. Todos los ganchos me los botaron, me tocó recoger mi catre", fue lo que dijo 'Epa Colombia' en el video.

Luego de todo esto, Daneidy dijo que le dio una parte del dinero a una mujer que estaba en la calle. Después de esto, dijeron que ella era muy buena y que tenía un corazón demasiado grande.

"Admirable esta mujer", "La vendedora estrella 🌟👏", "Que Dios te guarde siempre 🙌🙌🙌🙌", "Eres bendecida porque no eres odiosa, eres una gran persona muy generosa", "Honestamente y bella 😍", "Yo los compraría todos jajajaj", "Los buenos somos más", "Eres una persona maravillosa ayudas mucho a la gente", dijeron algunos.