Epa Colombia se atacó a llorar al hablar de lo difícil que ha sido su embarazo: "es fuerte"

Epa Colombia dijo que ya no quiere tener más hijos, porque no la ha pasado muy bien en este embarazo.

Se sometió a un tratamiento llamado, inseminación artificial. La empresaria confirmó que ha tenido muchos cambios en su cuerpo en medio de esto, por lo que lo quiso compartir con todos sus seguidores.

Epa Colombia también ha confesado que no ha tenido los mejores días durante su embarazo. Recientemente, subió un video llorando, en donde dijo que no se ha sentido bien y que ya no quiere más hijos. Su idea era tener tres, uno seguido del otro, pero con todo lo que está viviendo, ya no le parece una buena idea.