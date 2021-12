Epa Colombia oró por Yina Calderón y dijo que nunca pagaría con la misma moneda

Epa Colombia fue una de las famosas que se pronunció respecto a la situación de Yina: "Le pedí tanto a Dios por Yina Calderón, amiga, para que ella cambie. Yo sé que ella me hizo mucho daño y me hizo la maldad, pero no me importa porque yo nunca voy a pensar en pagar con la misma moneda".

La empresaria de keratinas, también confesó que había llamado a la Dj para invitarla a la iglesia, y se llevó gran sorpresa al escuchar que Yina aceptara su invitación.

"¿Sabes qué me dolió, ver esa vieja así, amiga? Toda embriagada y mostrando (…) yo la llamé y le dije ‘Hola, amiga, te habla tu enemiga, tú tienes que cambiar en este 2022, nos vamos para la iglesia’. Amiga, ella necesita de Dios”, concluyó Epa Colombia.