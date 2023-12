Epa Colombia mostró lo mucho que ha crecido su pancita de embarazo: ya tiene seis meses

Los internautas no perdieron la oportunidad para comentar y aunque hubo quienes la criticaron, pero otros afirmaron que se veía radiante y que estaban felices de ver en esta nueva etapa. Estos fueron algunos comentarios que recibió Epa Colombia.

"Un bebé deseado que no le va a faltar nada, así es que hay que tener hijos", "Digan lo que digan, pero ha hecho un embarazo bonito, hasta bonita se puso", "La tiene quieta el embarazo, está más madura y más feliz. Dios la bendiga y la guarde", "Ese embarazo si me ha parecido como eterno", "No hay nada más lindo que un bebé esperado", dijeron algunos.

Epa Colombia ha mostrado en varias fotos muy tiernas junto a su novia Karol Samantha, quien ha estado con la influencer mostrando los mejores momentos en los últimos días.