Epa Colombia habla de su relación con su novia Karol y del "exorcismo" que le hizo a su vida

Ahora bien, Daneidy quiso hablar sobre su nueva relación y cómo la ha cambiado para bien. En aquel episodio con Andrea Silva, afirmó que si no fuera por ella, no sería la persona que todos conocen.

"Siento que Carol llegó a mi vida y me aterrizó. La gente me decía “esa veja te hizo un exorcismo”. Yo no sé en qué mundo estaba, me sentía mal y perdida. Antes nadie llegaba a decirme 'amor eso está mal, eso no se puede hacer'. Todos me decían “sí, todo está bien, una chimba”. Y cuando llegué a la vida de Karol me dijo 'tú estás mal en todo'", expresó la empresaria de Keratinas.