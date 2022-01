Epa Colombia frenó en seco a políticos que la buscan para campañas: dijo que nadie la compra

La creadora de contenido aseguró que estos personajes le han ofrecido altas cifras de dinero.

Recientemente, la colombiana llamó la atención de sus seguidores luego de hacer una confesión sobre mensajes que suele recibir de algunos políticos y personajes reconocidos de este campo. La empresaria aprovechó esta situación para ser clara y negarse a cualquier tipo de propuesta que le hagan estas personas a futuro.

El pasado miércoles 12 de enero, Epa Colombia utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un decisivo mensaje a todos los políticos que la han buscado para que se una a sus campañas. La joven no dudó en agradecer a sus seguidores e indicar que los prefiere a ellos por encima de cualquier propuesta o plan que le llegue de estos personajes.

Daneidy Barrera Rojas, que fue criticada por grabar un video en compañía de Álvaro Uribe Vélez, aseguró que algunos políticos le han ofrecido enormes cantidades de dinero para que se vincule a sus campañas, y al ser una de las creadoras de contenido más famosas, llegar a un mayor número de público.

“No sabes cuántos políticos me han ofrecido dinero, no sabes qué es lo que han querido hacer conmigo, pero yo no me he prestado para esa payasada. Quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no ellos. Yo no lo debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho”, afirmó, bastante cortante, en un post.

“Yo no voy a apoyar a ninguna campaña, a ningún político, a ningún partido, porque vale más mi amistad que yo ponerme a recibir dinero y no tenerte a ti. No me voy a dejar comprar”, agregó la empresaria, cerrando completamente la puerta a estos mensajes que recibe.