Desde que Epa Colombia se hizo famosa en Colombia hace un par de años, ha tenido grandes cambios, pero no solo en su personalidad o en su estilo de vida, sino también en su aspecto físico, pues la mujer se ha realizado varias cirugías estéticas para lucir más hermosa.

Cuando le preguntan por su pasado dice que no le gusta que se lo recuerden, pues era una mujer totalmente era diferente y no quiere verse como era antes, razón por la que según ella se ha realizado tres operaciones estéticas, aunque cabe resaltar, que no niega que se haría otros retoquitos, pues se siente realizada cuando "transforma" su cuerpo.