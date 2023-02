Emprendedora 'rajó' de una pauta de 8 millones que hizo con La Liendra

"Yo creo que el man no tiene ni idea del esfuerzo tan grande que uno tiene que hacer como emprendedor para pagar 8 millones de pesos y que salgan con un video de menos de un minuto tan malo", expresó.

Allí mostró la historia en la que apareció La Liendra, donde aparece en su apartamento hablando sobre el producto e invitando a sus seguidores a comprar en dicha marca de ropa.

Sin embargo, esto no era lo que esperaban, "la ropa tirada en la cama, el man super desarreglado. Lo peor de todo es que no recuperamos ni la mitad de la inversión. Conclusión: no te lo recomiendo. Hay influencers mejores y más baratos”, dijo.

Igualmente, algunos internautas comentaron al respecto e indicaron que ganaron más publicidad con el video de la crítica, además dejaron algunas recomendaciones de otros creadores de contenido que suelen hacer mejor su trabajo.