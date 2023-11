Emmanuel Restrepo, Carmelo de 'Rigo', pasó de estar con un hombre a enamorarse de una mujer

Lee también: Michelle Durango le cantó la tabla a Rigo por una escena de la novela: lo mandó a dormir a otro lado

"Yo ya había tenido arias relaciones con muchos chicos, en un momento dije solo salgo con hombres y con esto me identifico. Luego estaba en una relación abierta. Yo un día le dije a una amiga, no sé qué me pasa con los hombres, no estoy levantando y por esa misma época salí de fiesta y en la fiesta solo levantaba viejas".

Luego de esto, dijo que "yo nunca dije que nunca estaría con una mujer, porque uno cómo le cae a una niña. Justo al tiempo estaba tomando unas clases y conocí a Camila Jurado y me cayó mal, pero tan guapa. Y yo dije, si alguna vez salgo con una chica saldría con ella".

Después, una persona que tenían en común le contó todo a Camila Jurado y ella fue a un show de él. Cuando todo terminó, estaban bailando y se besaron. Y desde ahí empezamos a salir, pero solo duraron un año.