Emmanuel Restrepo ha sorprendido a más de uno con su participación en 'Rigo' con su personaje de Carmelo. Ha hecho reír a más de uno con sus gestos, que son bien particulares dentro de la novela. Además, ha aparecido en varios videos junto a Rigoberto Urán y el protagonista, Juan Pablo Urrego.

Ahora bien, recientemente Restrepo expuso en sus redes sociales lo mal que la pasó por evitar un robo en Bogotá. Él se encontraba en un supermercado y presenció cómo unas palabras querían apoderarse de lo ajeno.

"Entraron dos señoras a robar. Las trabajadoras de la tienda, que estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas. Adivinen quién terminó metido. Que alguien me explique por qué a mi la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad. ¿Ahora qué me pongo en este turupe?", fueron las palabras del actor de 'Rigo'.