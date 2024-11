El próximo 16 de noviembre, a las 8:00 p.m., se celebrará la edición número 73 de Miss Universo, en el cual participa la colombiana Daniela Toloza.

Desde que Anne Jakkaphong compró la franquicia, dio un completo giro permitiéndole a mujeres casadas, separadas, de todas las edades, tallas e incluso trans participar y buscar ser las ganadoras de la preciada corona de la más bella del universo.

Este año, hay una reina que está llamado la atención de muchos generando tanto comentarios positivos como de crítica. Se trata de Jenelle Thongs la representante de Trinidad y Tobago.

Jenelle está robándose las miradas ya que es la representante de este año de talla grande, motivo por el cual, se han generado reacciones como: “Ella es hermosa y me encantó su actitud, pero el concurso no es para ella”, “Ella es una mujer real como yo, como tú, tu tía, tu abuela y tu madre”, “Por fin una mujer que no tiene q estar delgada”, “Ella es guapa y me encanto, pero no para participar de un Miss Universo”, “La ‘inclusión’ dañándolo todo”.

Sobre su participación, la mujer le aseguró al medio ‘Daily Express’ de su país: “Creo que es importante que cuando entramos a espacios, especialmente si es una competencia en la que creemos que podemos lograr el objetivo, no solo estemos enfocados en ganar, sino que también debe ser por la experiencia, y creo que estoy listo para ambas cosas”.

“Me siento extasiada y preparada, así que estoy muy feliz y muy preparada para esta oportunidad única en la vida”, agregó.

Thongs también confesó cómo inició su sueño de ser una Miss: “He soñado con esto. Creo que empezó cuando vi a Wendy Fitzwilliam (Miss Universo 1998) y la admiré y admiré sus logros. Desde el momento en que vi que se parecía a mí, supe que algún día podría lograrlo”.

