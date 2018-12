Elizabeth Loaiza presenta a su nuevo amor

La modelo y presentadora caleña Elizabeth Loaiza compartió con todos sus seguidores un par de fotografías con su pareja, de quien se ve muy enamorada.

El pasado 12 de diciembre se celebró en México El Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que la modelo, quien se declara devota de la madre de Jesús, quiso compartir estas fotografías con su novio y agradecerle a la Virgen por la buena etapa sentimental por la que está pasando en este momento.

“… La penúltima vez que visité la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, le pedí por un buen hombre, no con dinero, ni con fama, ni con cuerpo perfecto, ni con cosas efímeras. Sino alguien de buen corazón, que me hiciera feliz, que me diera paz, que me levantara cuando yo sintiera que no podía más, de esos que no se encuentran a la vuelta de la esquina”, empezó Elizabeth Loaiza su mensaje.

La rubia continuó su relato narrando que la última vez que visitó nuevamente la Basílica de la virgen de Guadalupe fue acompañada de este hombre, de quien hasta el momento no hay mucha información.

“Cuando entramos a la iglesia me abrazó y me pregunté: ¿Será que la Virgen me hizo el milagro? Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto hoy disfruto del amor y le doy gracias a ella y a Dios por este hombrecito que está a mi lado y que lo quiero mucho”.

Desde hacía algunos meses empezaron a correr los rumores de que Loaiza tendría un nuevo novio menor que ella; sin embargo, apenas hasta ahora la modelo confirma su relación y muy seguramente en respuesta a esos comentarios escribió: “Que vivan los pollos”.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital