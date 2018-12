Elizabeth Loaiza le regaló un carrazo a su hija de diez años

La modelo colombiana Elizabeth Loaiza decidió adelantarse a la Navidad y darle un regalo poco convencional a su hija de diez años.

El obsequio, que Sofía tendrá que compartir con su hermano, es nada más y nada menos que un antiguo modelo de Jeep.

“Amo las cosas antiguas. Por eso el regalo perfecto que le di a mis hijos, con todo el amor del mundo, este año fue este Jeep willys super viejito, modelo 55“, escribió Elizabeth en su cuenta de Instagram junto a algunas imágenes del automóvil.

El regalo puede resultar poco común para una niña de esa edad, pero la modelo lo justificó contando que cuando ella tenía 13 años sus padres también le obsequiaron un carro.

Elizabeth Loaiza fue la encargada de revelarles la sorpresa a sus hijos, quienes tuvieron que cubrirse los ojos para finalmente ver el Jeep que los esperaba en el parqueadero.

“Creo que me gusta más a mi que a ellos. No veo la hora de salir a dar una vuelta en él. Tocará al regresar de vacaciones, aprenderlo a manejar”, escribió.

El lujoso regalo que la también presentadora le dio a su hija despertó variadas reacciones, entre esas de quienes pusieron en duda la procedencia del carro.

Los comentarios motivaron a Elizabeth a responder algunos y dejar claro que todo lo ha logrado gracias a su trabajo.

“Por mi trabajo. ¿Acaso no me ves todos los días presentando? ¿O en las portadas de revistas más importantes del mundo? Desde mis 4 años soy modelo y tengo mis empresas desde los 18 años. ¡Gracias a Dios no necesito de nadie! Muy afortunada y bendecida”, fue lo que contestó a uno de los usuarios de Instagram.

