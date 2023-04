Elianis Garrido subió la temperatura con sensual baile en falda: un movimiento más y se le veía todo

Elianis Garrido puso a bailar a más de uno con una champeta.

La canción se llama 'Me curé' de YAO y si se busca en Instagram, el video de ellas se ha hecho viral que está de primeras. Cuenta con casi 2 millones de visualizaciones y 76 mil 'likes'.

Ha sido todo un hit por reflejar seguridad y felicidad mientras danzaban. Aquel baile lo grabaron un viernes, y claro, estaban muy emocionadas con que llegara el fin de semana.

Los comentarios no se hicieron esperar, en donde halagan a las dos mujeres que se robaron toda la atención en redes sociales.

"Bollooooooos de mi vida, de mi amor", "también me encantó el vestido negro", "Se ven espectaculares, sin duda se puede llegar a verse divinas", "Buena actitud... Dios las bendiga...", "estoy que me champeteo en quilla", "seres hermosos de esta naturaleza humana", entre otros.

Hay que recordar que, Elianis se refirió a los rumores de su divorcio con Álvaro Navarro. Ella se sinceró y aclaró todo por medio de un video que se hizo viral muy rápido.

"Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Estamos bien", puntualizó. Todo el rumor empezó, luego de que se subiera un 'clip' en donde ella dice "Nada más peligroso, que dos amigos que dejaron de creer en el amor". Por lo cual, empezaron las sospechas. Sin embargo, todo quedó claro con el mensaje que dio Elianis.

Álvaro Navarro y Garrido se aman más que nunca y lo demuestran con las fotos que suben a diario en sus redes.