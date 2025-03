Elianis Garrido reveló cómo tocó fondo con su salud mental: "Buscaba maneras decentes de morir"

Elianis Garrido es una actriz, presentadora y exreina de belleza colombiana, reconocida por su participación en reality shows y su trayectoria en la televisión. Nacida en Barranquilla, saltó a la fama tras su paso por Protagonistas de Nuestra Teley ha trabajado en producciones a nivel nacional, consolidándose como una figura influyente en el mundo del entretenimiento.

“El año pasado estuve a punto de volver. Me vi tentada, pero ahora sé que hay plata que no vale mi paz”, aseguró. Incluso, mencionó que rechazó un papel porque el personaje iba en contra de sus valores: “Yo no interpretaría nunca a una bruja o a alguien que hiciera hechicería , ni siquiera en Hollywood ”.

Así mismo, la actriz reveló que paso por un periodo muy oscuro en su vida donde se enfrentó con la depresión “Antes me echaba a llorar en el piso, me agarraba la cintura, me daba contra la pared, no comía, me dopaba, me emborrachaba… y hacía de cada cosa una tragedia”. Además, agregó que buscaba maneras decentes de morir "Me estaba deprimiendo y no lo sabía, estaba de pronto haciéndome el café en la cocina y estaba pensando como sería la forma más decente de morir sin que me doliera tanto".