Elianis Garrido ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que se confirmara que ella y Nanis Ochoa se retiraran de 'Lo Sé Todo'. Esta noticia dejó a muchos sorprendidos, porque no se esperaban que el equipo del programa cambiara para este 2024.

Por lo cual, algunos se han preguntado cuál es la verdadera razón por la que Garrido y Ochoa decidieron irse. En primer lugar, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele habló en detalle de su salida y esto fue lo que dijo. Como había rumores de embarazo, quiso despejarlos al hablar de su nuevo plan.

"Sí estoy dando a luz un proyecto, pero no estoy embarazada. Mi gran pasión es bailar y siempre he deseado tener mi estudio de baile. En un mes podremos dar apertura a mi estudio. Entonces tengo mucha ilusión, además emprender en este país no es fácil. Yo necesitaba hacer una pausa de 'Lo Sé Todo'. Los primeros meses debo entregar mi alma de mi proyecto", expresó Elianis Garrido.

¿Por qué se fue Nanis Ochoa de 'Lo Sé Todo'?

Por su parte, Nanis Ochoa también quiso hablar de su salida de 'Lo Sé Todo', en donde aclaró que no lo hizo por algún tema económico, sino porque quiere seguir creciendo profesionalmente.

"Me voy porque desde siempre he tenido un sueño, y desde hace un tiempo he querido irme para México, experimentar y tocar puertas allá, ustedes saben que yo soy actriz y actuar es mi pasión, no quiero quedarme con ese sueño frustrado”, expresó.

¿Qué presentador llegó a 'Lo Sé Todo'?

A través de redes sociales, Alejandra Serje confirmó que vuelve al programa y dejó este mensaje, en donde no cabe de la dicha que está de regreso a 'Lo Sé Todo'.

"Estoy feliz de contarles esta noticia que me invade el corazón de felicidad! Vuelvo a mi casa. Gracias a todos los que me han acompañado durante años y los nuevos que me empezaran acompañar en un reto que para mí significa mucho", expresó.