Eladio Carrión, artista Megaland, sorprendió al imitar a Arcángel y más cantantes

Eladio Carrión se presentará este 25 de noviembre en el Megaland.

Por si no sabes qué artistas irán al Megaland 2023, en La Mega te contamos todo en detalles para que no te lo pierdas. Eladio Carrión, Anitta, Beéle, Ovy On The Drums, Ñejo, Nico Hernández, María Becerra, Jhayco, Sebastián Yatra, Zion & Lennox, West Blanco, Sean Senra, Andrés SZ, Duplat, Susana Cala, Aria Vega, Ela Taubert, Laira Maré y Thania.

Eladio Carrión imitando artistas

