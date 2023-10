El álbum completo de Bad Bunny, " Nadie sabe lo que va a pasar mañana ", apunta a ser un rotundo éxito, ya que no solo cuenta con la colaboración de Eladio Carrión , sino también con otros destacados artistas como Feid, Arcángel, Young Miko y De La Ghetto , entre otros. Los fanáticos del reguetón y la música urbana están ansiosos por sumergirse en esta experiencia musical que promete ser inolvidable.

¿Quieres cantar "Thunder y Lightning" de Eladio Carrión y Bad Bunny? Te dejamos la letra.

[Verso 1: Eladio Carrión]

Las ganas tuya' e' hacerlo como Eladio

Solo quise estar estable, millonario, no

Pero ya que lo soy, yo lo vo'a gastar

Como a mí me dé la fucking gana

El hijo de Sol María, el nieto de Octavio

Mis hijos son leyenda, ya eso era hereditario

Somos nosotros pa'l carajo lo' contrario

Conmigo nunca salen, Eddie D con El Diario

Ms grande' en mi cuenta, Super Mario

Pa' lograrlo hicimos lo necesario

No tengo ni un día libre en mi calendario

Y mucho menos tiempo pa' ustede' en mi horario

[Verso 2: Bad Bunny]

No, no

Dicen que el tiempo de Dios es pеrfecto

Cabrón, yo estoy aquí, porque tеnía que pasar

Joseando to' los día', trabajando con cojone', aquí nada fue al azar

Ey, hay unos que me quieren muerto, me ven de frente y me vienen a abrazar

En guerra avisada, dicen que no muere gente por eso no voy a avisar, no

[Coro: Eladio Carrión & Bad Bunny]

Thunder, lightning, enmascara'o, te dejamo' en parking (Grr, pow)

Yeah, doscientos mil solo en un chanting (Hey, bitch)

Yeah, encima las pacas haciendo planking

Aquí somos muchos como los Viking (Ey, ey)

Thunder, lightning, enmascara'o, te dejamo' en parking (Brr)

El VIP tiene modelo, parece un casting (¡Ey!)

Je, me llevé a do' que chingando son un tag team

Y una pa' mí, una pa' Ela, ey, ey

[Verso 3: Eladio Carrión, Bad Bunny & Ambos]

Benji, Franklin (Pull up), Aston Martin

Yo estoy balling (Uh), Luka, Spalding

Poli', wuh, shh, Warning

Code Barney, Combi Marni

Messi, hattrick, estrella, Patrick

Lambo Urus automatic

Joven legend, Nas, Illmatic (Prr)

Bad Bu, Ela, no estás escuchando cualquiera (Hey, hey, hey!)

Sonando en to' los botecito' en Formetera (Woah!)

Y en los carritos en Santurce y en Cantera

Tú saca' un disco, jeje, nadie se entera (¡No!)

Yo saco el mío y lo ve la gente entera

[Verso 4: Eladio Carrión]

Ey, to' mis verso' son bueno', pero mis barra' no son de kinder

Frío donde quiera que pise, pa' mí to' el año e' winter (Frío)

En Los Ángeles con par de ángeles montada en el Sprinter (Skrrt-skrtt)

Lamborghini verde y amarillo como las inter (Prr)

Los bomberos no quieren que pise los estudio' (Fuego)

La cabina en fuego solo con un interludio

Al libro del Shaq y Kobe, Beno y Eladio (Wuh)

Palo asegura'o como Vladi en Ontario

[Verso 5: Bad Bunny]

Ey, palo asegura'o como Mike Trout en Los Angels

Como Igor pa' los tiempo-tiempo de los Rangers

Kendo 2012, yo la saco y suena danger

Prende el autotune que vo'a detonar

La última gira de ustede' fue una escolar

Fiesta Patronal, ¿quién me va a destronar?

Thunder y lightning si salimos pa' la calle

El clima cambia, va a tronar, ey, ey

[Coro: Eladio Carrión & Bad Bunny]

Thunder, lightning, enmascara'o, te dejamo' en parking (Grr, pow)

Yeah, doscientos mil solo en un chanting (Hey, bitch)

Yeah, encima las pacas haciendo planking

Aquí somos muchos como los Viking

Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin

Ustede' me han visto, to's mis temas están charting

Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo'

Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin