El tiktoker que llega 'Hola Gente’, el nuevo programa del Canal RCN, ¿de quién se trata?

Esta producción presentará variedad de secciones con las que se llegará a cada rincón del país y de los hogares como: Corchado, Las Aventuras de Baracaldo, Entrevistas, Artistas Musicales, Los Elencos Hoy, Los Youtubers, Péguele al precio, Pero ¡qué memoria!, y muchas más.

'Hola Gente': Camilo Arévalo contó cómo lo llamaron para el programa

Recientemente, Camilo Arévalo dijo que estaba muy emocionado con este proyecto que llegará muy pronto a la pantalla en el Canal RCN. Le agradeció a Dios y dijo que estaba muy feliz. Sin embargo, reveló que cuando lo contactaron pensó que era una broma.

"Cuando me hacen ese llamado, yo realmente pensé que era como un perfil falso, porque ni seguidores tenía. Me comentan del proyecto, me pareció muy lindo. Algo que me caracteriza es hacer un humor familiar y que todos los niños puedan ver mi contenido. Me gustó y bueno, hoy se está dando la oportunidad", expresó.