El rapero Timbaland se disculpa tras decir que a Britney Spears deberían ponerle un bozal

En el mundo del espectáculo, las chispas a veces vuelan más allá del escenario, y la reciente polémica entre Timbaland y los fans de Britney Spears es un claro ejemplo. El reconocido rapero y productor, Timothy Zachery Mosley, más conocido como Timbaland, se vio envuelto en una controversia luego de comentar sobre las revelaciones de Britney en su reciente libro de memorias, 'The Woman in Me'.

¿Qué dijo Timbaland de Britney Spears?

En el evento del Kennedy Center en Washington DC, Timbaland fue cuestionado sobre la canción 'Cry Me A River', supuestamente inspirada en la ruptura entre Justin Timberlake y Britney Spears. Su respuesta, sin embargo, levantó más de una ceja y generó una ola de críticas. "Quería llamar y decir: 'JT, hombre, tienes que ponerle un bozal a esa chica'", expresó el rapero, desatando una reacción inmediata en las redes sociales.