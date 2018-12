El radical cambio de look de Martina La Peligrosa

Martina La Peligrosa quiere terminar el año 2018 con toda la actitud. Así que decidió sumarse a los extremos cambios de look que se han hecho varios artistas.

La cantante decidió dejar atrás su cabello color negro y se arriesgó por uno más claro. “Antes que nada permítanme contarles que hay una gran y única razón por la cual lo hice: Yo quise”, con este mensaje Martina publicó una imagen en la que aparece con el cabello rubio.

El cambio le sentó muy bien, de acuerdo con los comentarios que ha recibido en la foto que ya casi logra los 100.000 ‘Me gusta’. Halagos y más halagos no le han sobrado a la intérprete de ‘Tu culpa’.

A diferencia de Martina, a otros cantantes no les ha ido muy bien con sus cambios de look. Por ejemplo, hace unos meses Maluma decidió teñirse de rubio su cabello. Sin embargo, el cambio no fue bien recibido por su fanaticada y las redes sociales se llenaron de memes y burlas al artista paisa.

“Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso (…) Se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución”, expresó Maluma al ser cuestionado en entrevista con el programa Lo sé todo por sus constantes cambios de look.

Por: María Camila Torres – La FM