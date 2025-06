Luis Díaz no solo es una de las grandes figuras del fútbol colombiano actual, también es orgullo de La Guajira, estrella del Liverpool y pieza clave de la Selección Colombia. Pero mientras él brilla en la cancha, su papá, Luis Manuel Díaz, se ha convertido en toda una celebridad paralela gracias a su carisma, sus bailes espontáneos y sus genuinas reacciones durante los partidos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. En una reciente entrevista con Rec Creativos, el padre del futbolista compartió una experiencia incómoda que vivió por culpa de un fanático pasado de tragos durante un juego de la Copa América.

“Uno está viendo el partido, bien concentrado, y de repente llega alguien ebrio pidiendo una foto. Así no hay cómo. No sabes cómo van a reaccionar si les dices que esperen. En cambio, si es alguien sobrio, al menos puedes pedirle que regrese en el receso”, explicó don Luis, quien aseguró que estos momentos, aunque parecen inofensivos, terminan afectando la experiencia en el estadio.

El momento más frustrante, según contó, fue cuando no pudo ver uno de los goles más icónicos que ha hecho su hijo con la tricolor. “Ese gol de sombrerito que hizo Luis… yo no lo vi. Un tipo se me paró al frente en plena jugada pidiéndome una foto y, para rematar, me bañó con toda la cerveza en la cara. Yo le dije: ‘hermano, muévase pa’ allá que estoy viendo el partido’, pero ya me había dañado el momento”, contó entre resignación y humor.

También comparó la actitud del público colombiano con la de otros países donde ha podido asistir a encuentros. “Allá tienen más cultura. Te ven y esperan. Le dicen al de la logística que quieren una foto y él te pregunta si aceptas o no. Aquí no, aquí es el telefonito en la cara y uno tiene que salir volando”, añadió.

Pero más allá de estos tropiezos, Luis Manuel Díaz se ha ganado el cariño del país entero. No solo es el “papá de Luis”, también se ha vuelto todo un personaje mediático por mérito propio. Sus bailes espontáneos en las graderías han sido replicados en miles de videos virales, y su forma de vivir el fútbol con pasión lo han convertido en meme, ícono y símbolo de alegría costeña.

Gracias a su autenticidad y carisma, ha sido invitado por cantantes como El Mono Zabaleta y Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, para subir a tarima y cantar vallenatos ante multitudes. Además, ha protagonizado campañas publicitarias para reconocidas marcas de cerveza y otros productos. Lo quieren en todas partes, desde estadios hasta tarimas musicales.

Don Luis no ha necesitado vestirse de estrella: su sencillez, espontaneidad y orgullo de padre lo han puesto en el centro del cariño nacional. Es el ejemplo vivo de cómo la fama también puede tocar a quienes están detrás del éxito, y cómo un papá puede robarse el show mientras celebra, baila y canta por el talento de su hijo.