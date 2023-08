El Padre 'Chucho' confesó que otra vez fue víctima de robo en Bogotá: "No le temen ni a Dios”

Los ladrones entraron por la parte trasera del lugar, rompieron los vidrios y se llevaron cosas de valor.

Los casos de inseguridad en Bogotá no parecen dar tregua, pues en los últimos meses han aumentado notablemente las denuncias de víctimas de los ladrones que acechan en cualquier rincón de la ciudad.

En las últimas horas, el famoso ‘Padre Chucho’ por medio de una entrevista, reveló que nuevamente fue víctima de los delincuentes de este país.

Según lo contó el sacerdote, la Iglesia fue saqueada, los ladrones entraron por la parte trasera del lugar, rompieron los vidrios y se llevaron cosas de valor como un cálix, computadores, celulares y la nómina de los empleados.

“Los delincuentes ya no respetan. De frente se van a robar. Se entraron a robar. Ni le tienen miedo a la Policía ni a Dios ni a nadie”, señaló.

“Lo único que me ha dolido de todo lo que me han robado, lo único que me duele son los vasos sagrados. El cáliz, la patena, que fue un regalo especial que tuve de mis papás para celebrar la eucaristía. Uno de los cáliz que se robaron fue ese. Eso sí me dolió el corazón más porque es un sentimiento de gratitud con Dios. Se robaron algo que le pertenece a Dios. Es algo muy espiritual, no tanto el precio material”, detalló.

Según lo reveló el padre, los objetos que los ladrones se llevaron, tienen un valor alrededor de 50 millones de pesos.