El nombre real de El Negrito de MasterChef: su tocayo es una leyenda del fútbol

-Álvaro no pone guarnición PERO defiende el plato diciendo que sus brotes lo eran, se lo valen, pero lo sacan

-Zulma no pone salsa, la sacan

-Carolina no pone salsa, pero aplica la vieja confiable: LLORA

Y se lo pasan

Dejemos de ver#MasterChefCelebritycolombia

por amor propio.🤬 pic.twitter.com/BHoZQHgc1e