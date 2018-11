Demi Lovato conmocionó a millones de personas en el mundo entero luego de ser la protagonista de varias noticias que indicaban que la joven había recaído en el consumo de drogas y había sido ingresada en un programa de rehabilitación días después de salir de la clínica.

Tras un extenso proceso, la artista salió recuperada y ha comenzado un nuevo estilo de vida junto a sus allegados y a su madre, Diana De La Garza, quien afirmó que ya cumple varias semanas sobria y lejos de la adicción.

Lee también: Kim Kardashian comparte foto inédita para celebrar el cumpleaños de Kendall Jenner

“Ya tiene 90 días sobria y no puedo estar más agradecida y orgullosa de ella porque la adicción es una enfermedad y requiere de mucho trabajo”, expresó la madre de la cantante.

Sin embargo, Demi Lovato llamó la atención de los medios internacionales al ser vista en distintos sitios públicos acompañada de un hombre de cabello rubio, tatuajes y atuendo negro. En algunas imágenes difundidas por el medio TMZ se puede observar a la pareja charlando y viajando en un auto.

Lee también: Justin Bieber cambia de look y sorprende a sus seguidores

De acuerdo a información compartida en distintas noticias, Lovato se encontraba en el centro de Los Ángeles acompañada del diseñador de ropa, Henry Levy, con quien cenó en el restaurante Matsuhisa el pasado 3 de noviembre. Durante el encuentro se observó que estaban muy cariñosos y se mantuvieron agarrados de la mano bastante tiempo. Luego fue vista en un spa de Beverly Hills durante todo el fin de semana.

En las fotografías se puede observar a la intérprete de ‘Cool for the Summer’ luciendo su larga cabellera oscura, con un maquillaje opaco y una vestimenta elegante pero informal.

Aún no se conocen detalles acerca de la relación que puede tener Lovato con este hombre, con quien estuvo por bastante tiempo el fin de semana.

Demi Lovato Holding Hands with Clothing Guru at Restaurant and Out of Rehab via @TMZ https://t.co/MxH1oRhbN8 pic.twitter.com/QcCSBEZh14

— Mackenzie (@Mackenzie131813) 4 de noviembre de 2018