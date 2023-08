El mensaje de Aida Victoria que hizo pensar a más de uno: a varios se les aguó el ojo

"Yo creo que el fracaso no lo define a uno. La seguía embarrando y se me cayeron otros negocios. Al final solo una me salió bien ese año. Yo siempre he usado el humor como puerta de escape".

"El año pasado perdí tanta plata y estuve en polémicas que casi me destruyen. Me robaron palta, confié en quien no debía, lo que no entienden es que hay una historia compleja. Las derrotas no son una ancla", expresó Merlano.

A más de uno le llegó este mensaje al corazón y muchos aseguraron que aquellas palabras las necesitaban escuchar. Asimismo, que admiran mucho todo lo que Aida ha logrado con su trabajo. A pesar de estar en polémicas, ella ha salido de ello con todo el apoyo de sus fans.

"Tu facilidad de palabras y oratoria es impresionante", "Wow confieso que amo ver estos videos tuyos", "Este video necesitaba escucharlo", "Tienes muchos dones y el don del habla es uno de ellos", "La vida está llena de aprendizajes… eso me encanta de ti Aida", "Te admiro demasiado! Eres una persona que me encantaría conocer y conversar contigo", dijeron algunos.