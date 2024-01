Mauricio Gómez, más conocido como 'La Liendra' dejó impactados a muchos seguidores en las últimas horas, luego de que mostrara parte de su viaje a Argentina. Mostró el hermoso paisaje de la Cordillera de los Andes y luego reveló lo que le sucedió con las autoridades del país gobernado por Javier Milei.

La Liendra fue detenido en Argentina

"Qué rabia y qué risa. Más de 50 pasajeros y al único que paran es a mí, mera interrogada me hicieron los de emigración hasta a un cuarto me metieron, pero bueno, el que nada debe, nada teme. Y no tuvieron nada que decirme, ingresamos", expresó La Liendra en su Instagram.

La Liendra afirmó que pasó un momento desagradable, porque a él fue al único que le pidieron ingresar con las personas de seguridad. Sin embargo, luego reveló que logró salir de eso y disfrutar de su paseo.