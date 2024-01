En entrevista para un medio de comunicación nacional, Michael Corleone Blanco, hijo de la infame Griselda Blanco, conocida como ‘La Viuda Negra de la Mafia Colombiana’, reveló su intención de presentar una demanda contra la serie de Netflix, ‘Griselda’. Argumenta que no fue tenido en cuenta y se siente ofendido por no haber sido consultado sobre la producción.

¿Qué siente el hijo de Griselda Blanco por su madre?

A sus 45 años, Michael expresó su amor por su madre y la recordó como una buena mujer. Aunque reconoció la falta de santidad en sus acciones relacionadas con el narcotráfico, destacó que en su mente y corazón no puede odiarla porque, al final del día, es su madre. Describió su infancia marcada por la constante amenaza y el miedo, viviendo bajo la sombra de los enemigos de Griselda.

¿Qué opina el hijo de Griselda Blanco de Sofía Vergara?

La controversia surge en torno al casting de Sofía Vergara para interpretar a Griselda. Michael afirmó que la actriz colombiana mostró interés en el papel hace 11 años, y aunque aprecia su talento, se siente ofendido por no haber sido contactado para discutir la representación de su madre en la serie. Se pregunta por qué no se acercó a la familia y por qué no habló con él antes de aceptar el papel.

¿Le molestó que Sofía Vergara interpretase a su madre?

El hijo de Griselda también cuestionó si Sofía Vergara realmente quería el papel completo, y expresó su gratitud por tener una "reina colombiana" interpretando a su madre. Sin embargo, considera que la falta de consulta es una "cachetada en la cara". Añadió que, si su madre estuviera viva, Sofía no habría aceptado el papel sin su consentimiento.

¿Pusieron a competir la serie con el libro?

El conflicto legal toma más relevancia al coincidir con el lanzamiento de un libro producido por Michael Corleone Blanco, titulado 'My Mother, The Godmother, And The True Story'. El libro, que presuntamente cuenta la verdad sobre la vida de Griselda Blanco, se presenta el mismo día que la serie de Netflix se estrena mundialmente.

¿Cuándo se estrena ‘Griselda’?

La serie 'Griselda', producida por el equipo de "Narcos", se estrenará el 25 de enero de 2024, y promete ser una de las producciones estrella del año. La vida de Griselda Blanco, también conocida como "La Madrina", ha sido fuente de inspiración para películas, novelas y ahora esta serie que ha generado controversia desde antes de su lanzamiento.