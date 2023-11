El 'gordo' Ariel se retira: "Tengo un problema de salud"

El 'gordo' Ariel reveló que cada vez más le cuesta respirar. La enfermedad es un misterio.

En medio de esta situación, afirmó que no se encuentra bien por el tema respiratorio. Estas fueron algunas de las palabras, en donde detalló el por qué se va por un tiempo del programa de chismes.

Lee también: Gordo Ariel, Sara Corrales y el día que la modelo lo quería "matar"

"Cada vez más complicado respirar, pero aparte de respirar es complicado tener una emoción que tenemos todos. Yo que soy un llorón no he podido llorar, y no es porque no tenga la capacidad de llorar, sino que cuando llego a ese punto comienzo a congestionarme y empiezo a hiperventilar y he llegado a unos estados críticos que no puedo respirar”, afirmó el polémico presentador.

En un comunicado habló sobre su enfermedad y más en detalle de lo que está pasando en su vida. En donde hablan de una rinoplastia y todo el proceso que le tendrán que hacer para mejorarse.