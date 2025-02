La convivencia en La casa de los famosos Colombia sigue poniendo a prueba a sus participantes, y en esta ocasión, Karina García vivió un momento difícil que la llevó a llorar. Durante una dinámica de etiquetas inspirada en el juego Yo nunca..., los famosos debían asignar frases a sus compañeros, lo que desencadenó un tenso episodio para la creadora de contenido.

¿Cuál fue la etiqueta que hizo llorar a Karina García?

A lo largo de la actividad, Karina recibió varias etiquetas por parte de sus compañeros. Sin embargo, fue una en particular, asignada por Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, la que la afectó profundamente.

El actor tomó la etiqueta "Yo nunca sería amigo de..." y decidió asignársela a Karina. Al justificar su elección, explicó:

"A estas alturas del partido, casi todos tenemos amigos y no amigos. Nunca sería, en estos momentos, amigo de Karina porque ya tenemos grupos diferentes y, realmente, en el grupo tuyo hay muchas personas de mis afectos que no son de esos afectos. Entonces ahí comienza a haber una especie de contradicción".

Las palabras de El Flaco sorprendieron a Karina, quien no reaccionó de inmediato, pero poco después no pudo contener las lágrimas.

¿Cómo respondió Karina García a la etiqueta?

Cuando llegó su turno de asignar una etiqueta, Karina decidió dársela a El Flaco Solórzano. La frase que le correspondió fue "Yo nunca haría complot contra...", y al entregársela al actor, expresó conmovida: "Para nadie es un secreto que siempre he querido ser actriz y a él siempre lo he visto como un gran ejemplo. He tratado de acercarme en muchas ocasiones porque me nace, y me duele mucho esa etiqueta. Entonces, por eso me duele y nunca haría complot contra usted".

Sus palabras reflejaron la admiración que siente por El Flaco y el dolor que le causó su comentario.

