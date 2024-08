El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó este lunes la medalla de plata en la final de barra de los Juegos Olímpicos 2024,que se disputan en París, Francia. Esta es la primera medalla olímpica de la gimnasia colombiana y el primer podio de Colombia en esta edición de los juegos.

El oro fue para el japonés Shinnosuke Oka, con 14,533 puntos, Barajas obtuvo la plata con 14,533 y el bronce lo compartieron el chino Boheng Zhang y el taiwanés Chia-Hung Tang con 13,966.

"Hoy me preguntaron que por qué no lloraba de la felicidad y yo dije: no, yo ya lloré mucho, ya solo sentirme feliz porque hice un gran trabajo y disfrutar de esta medalla que es algo histórico para Colombia", contó en una entrevista para EFE el adolescente de 17 años.

Luego agregó: "La verdad no pensé que fuera a tener la medalla a los 17 años (...), pero bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance y fue la voluntad de Dios ese triunfo", contó.