El dineral que ha ganado Shakira con la canción que le hizo a Piqué

Shakira ha dado de qué hablar recientemente por las grandes canciones que ha hecho y por la linda relación que tiene con sus hijos, Milán y Sasha. Con cada fotografía que sube a sus redes sociales inspira a más de uno y están muy felices por ver a la barranquillera en su mejor momento, luego de su ruptura con Gerard Piqué.

Cuando se conoció que el exfutbolista traicionó a Shakira con Clara Chía, más de uno quedó impactado con dicha noticia. Por lo cual, ella empezó a componer varias canciones para desahogarse y así empezar un nuevo camino en su vida.

La canción que más impactó fue la de 'Music Sesions #53', en donde no solo mencionó al presidente de la King's League, sino también a su suegra Montserrat Bernabeu y a Clara Chía. Estas fueron algunas de las frases que impactaron.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

¿Cuánto ha ganado Shakira y BIzarrap con Music Sesions #53?

Según indicó 'El Confidencial' con cifras de Digital Music News, la producción ha alcanzado 17 mil millones de pesos tan solo en Spotify. Por el lado de Youtube la cifra se acerca a los 600 mil dólares.