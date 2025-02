Francisca Viveros Barradas, cantante mexicana, muy conocida por su nombre artístico Paquita la del Barrio, falleció este lunes 17 de febrero a sus 77 años, según lo indicó un comunicado emitido por la familia de la artista.

De acuerdo con el comunicado en mención, Paquita falleció en su casa, ubicada en el estado de Veracruz (Méxixo). Hay que tener presente que desde hace varios años la cantante mexicana padecía varios problemas de salud que afectaron su carrera artística.

De hecho, recientemente se había aplazado una presentación que estaba programada para marzo de este año en Ciudad de México.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Por el momento, los familiares de la Paquita no han revelado mayores detalles sobre las razones que causaron la muerte de la célebre cantante mexicana. Pero la prensa mexicana ha señalado que la artista tenía varios problemas de salud, especialmente en sus pulmones, causados por trabajar por varios años en lugares donde había mucho humo.

Por lo tanto, se cree que la intérprete de 'Rata de dos patas' habría fallecido por un problema médico en sus pulmones.

Por el momento, los familiares de la cantante mexicana solicitaron "espacio y comprensión para que se pueda vivir su duelo en privacidad y paz".

El día que Paquita la del Barrio dejó sin palabras a Romeo Santos

Paquita la del Barrio no solo tendrá un lugar especial en la historia de la música mexicana por el éxito de su canción ‘Rata de dos patas’, también lo tendrá entre todos los fanáticos de la bachata. Debido a que Paquita un día logró 'atender' con su voz e improvisación a Romeo Santos, el ‘Rey de la bachata’, quien siempre ha interpretado letras románticas.

Todo ocurrió en el 2022 cuando Paquita Del Barrio y Romeo Santos asistieron al programa de Don Francisco para tener una divertida batalla musical, que claramente ganó la cantante mexicana que se resistió al romanticismo y piropos de Romeo.

Este insólito duelo fue iniciado por Santos, quien armado con una guitarra empezó a cantar tonadas románticas sin saber a quién se estaba enfrentando.

Romeo Santos comenzó el duelo cantando ‘Te invito’ mirándola a ella. “Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme. Esta amistad me agrada, pero exijo un poco más. Siempre he sido sincero y hablo lo que siento. Cogeré el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear”, fueron sus versos.

A su turno, Paquita del Barrio respondió con la canción ‘Cuando el destino’, de Pedro Infante. “No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido, a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mi”.

Y agregó: “Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundido, para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mi”.