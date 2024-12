Un bus de la agrupación musical Los Inquietos del Vallenato se accidentó esta madrugada cerca al municipio de Caucasia, en Antioquia. El conductor del vehículo falleció y varias personas se encuentran lesionadas.

El lugar del accidente es Campoalegre, ubicado entre el municipio de Caucasia y el peaje conocido como La Apartada, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Los testigos que se encontraban en la vía manifiestan que el bus perdió el control y chocó contra un árbol que se encuentra en un costado de la vía.

Lea también: Famosa actriz y modelo falleció tras inhalar monóxido de carbono

Las autoridades viales no han indicado si el bus presentó fallas mecánicas. Eso es parte de la investigación. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para una adecuada valoración y atención, pero no se ha entregado un parte médico acerca de los lesionados, y la organización musical Los Inquietos no ha entregado información sobre quiénes iban a bordo del vehículo.

Se espera que la Alcaldía de Caucasia entregue detalles sobre el caso del conductor, que recibió de frente el golpe en el momento de la colisión y los testigos afirman que falleció.

La agrupación de Los Inquietos del Vallenato tenía programada una presentación para este 31 de diciembre en la ciudad de Medellín.

Lea también: No soportaron: Las celebridades que fallecieron en 2024

Los Inquietos del Vallenato tiene más de cuatro décadas de trayectoria musical y fue fundada en 1982 por los hermanos Rafael y Luis Guillermo de la Hoz, oriundos de Valledupar.

Su música se sigue recordando por la potente voz de Rafael de la Hoz y la maestría en el acordeón de Luis Guillermo, y así ha trascendido fronteras y ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el prestigioso Congo de Oro.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha grabado más de 20 álbumes y ha realizado giras internacionales, llevando el vallenato a escenarios de Estados Unidos, Europa y Asia. Su legado no se limita a la música, sino que también han sido promotores incansables de la cultura vallenata, participando en importantes festivales y proyectos sociales.