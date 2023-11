Ed Sheeran: el monarca del streaming en Spotify y YouTube

¿Quién se encuentra en el primer lugar en estos momentos?

En Spotify, el canadiense The Weeknd lidera con su exitosa canción "Blinding Lights", lanzada en 2020 y con más de 3,868 millones de reproducciones. Ed Sheeran se encuentra en el segundo lugar, seguido de cerca por Lewis Capaldi con su emotiva canción "Someone You Loved", que ha alcanzado 3,035 millones de reproducciones. Estos tres artistas son los únicos que han superado los tres mil millones de streams.

En YouTube, el reinado lo mantienen los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee con su colaboración en "Despacito", que cuenta con asombrosas 8,301 millones de reproducciones. La canción "Shape of You" de Ed Sheeran ocupa el segundo lugar, con 6,123 millones de visualizaciones..

Con estos impresionantes números, Ed Sheeran se posiciona como el rey indiscutible del streaming, demostrando que su música continúa siendo apreciada por fans de todo el mundo en la era digital. Su éxito perdura, y su impacto en la música online es innegable.