Dua Lipa quedó encantada con 'Cien años de Soledad' de Gabriel García Márquez: "Es irresistible"

La británica-albanesa ha sido una mujer llena de éxitos, en donde sus canciones han sonado por varias ciudades del mundo. Ahora fue tendencia por estar leyendo el libro más icónico de Colombia, se trata de 'Cien años de Soledad' que fue escrito por Gabriel García Márquez.

A través de su Instagram, en donde tiene más de 88 millones de seguidores, mostró la carátula de este libro y emocionó a más de un colombiano. Además, dedicó un mensaje en donde aparece muy feliz.

“Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo. Es cierto que a veces tuve que abrirme camino entre los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía", explicó Dua Lipa.

Además, dijo que este libro estaba irresistible y que prácticamente quedó impresionada con cada una de las páginas que leyó. "En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad", aseguró la cantante del Reino Unido