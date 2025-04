Dua Lipa, una de las artistas más influyentes a nivel mundial, ha causado gran emoción entre sus seguidores en Colombia al anunciar oficialmente su regreso al país. La cantante británica, que actualmente recorre el mundo con su Radical Optimism Tour, incluyó a Bogotá en la lista de ciudades que visitará en 2025.

La noticia llega después de meses de especulación, alimentada por un misterioso mensaje que apareció en el Festival Estéreo Picnic, donde se proyectó la frase: “Nuevas Reglas. No le contestes, no lo dejes entrar, no seas su amigo”. Estas palabras, que hacen referencia a su éxito New Rules, desataron la euforia de sus fanáticos, quienes finalmente han recibido la confirmación oficial.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

El esperado concierto de Dua Lipa en Colombia se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2025 en el Estadio El Campín de Bogotá. Con esta presentación, la intérprete de Levitating expandirá su gira mundial, que ahora alcanza un total de 77 fechas en distintos continentes.

¿Cuáles son las fechas del Radical Optimism Tour en Latinoamérica?

La gira de Dua Lipa en América Latina abarcará seis países, con el siguiente itinerario: