Dónde queda 'Perro Negro', bar mencionado por Bad Bunny en canción con Feid

Bad Bunny lanzó nuevo álbum y varios están escuchando sus exitosas canciones

Una de las que más ha llamado la atención es 'Perro Negro', en donde también participa Feid, el actual novio de Karol G. En tan solo 11 horas ya tiene más de 1 millón de visualizaciones. Los fans están emocionados por esta canción que tiene un ritmo muy pegajoso.

Lo que más llamó la atención fue el nombre de esta producción, porque se refiere al bar que queda en Medellín. Este está ubicado en una de las calles más top de Medellín, El Poblado. Lo más curioso, es que en el video de YouTube aparece un caballo durante los 2:42 minutos. Y también aparece la panorámica de la ciudad de la eterna primavera.

Hay que destacar que, esta discoteca es tan reconocida, que varias celebridades van al lugar cuando tienen como destino Medellín. Entre los que se destacan los siguientes: Karol G, Bad Bunny, Maluma. Y qué mejor que los artistas que la están rompiendo en el género urbano.

Bad Bunny y Feid: Letra 'Perro negro'

Wow

Yo no sabía que tú eras así

Te juro que ahora me cae mejor

Me contaron muchas cosas de ti

Pero eres más hijo de puta que yo

Es de hacer, no es de hablar

Suelta el cel pa' perrear

Pa' Twitter y pa' entonar, yeah

Salió de roce al Poblao', ey, ey

'Taba perdida y ahora anda en to' lao', ey, ey

Uno prendi'o y el otro está enrola'o, ey, ey

Hoy es el día por si no me has proba'o (yeah-yeah-yeah-yeah, ey)

Vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro

Vamo' a celebrarlo en Perro Negro

Dile a ese cabrón que tú no quiere' arreglo

Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro

Mami, tiene' el party prendi'o

Saco 2CB, estoy sorprendi'o

Me dijo que la amiguita está pa'l trío, je

La loquita es un lío

Si le ponen reggaetón, marihuana

Hoy se parcha hasta la seis de la mañana

Quiero que salga' de mi mente y te meta' en mi cama

Porque, je

Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda

Que los dejas loco, enchula'o como Belinda

Menéame las chapa' hasta que me rinda

Un hijo en la disco, voy a dejarte en cinta

Eh-eh-eh-eh

No importa cuál es la hora ni cuál es tu signo

Eh-eh-eh-eh

Si el DJ fuera pastor, nos casábamo' aquí mismo

Eh-eh-eh-eh

Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo

Eh-eh-eh-eh

FERXXO, Bad Bunny, baby, bebé

Salió de roce al Pobla'o, ey, ey

'Taba perdida y ahora anda en to' lao', ey, ey

Uno prendi'o y el otro esta enrola'o, ey, ey

Hoy es el día por si no me has proba'o, ey, ey (wow)

Mami, broncea'ita, solita

Lo de hoy no lo tiene' que postear

No andas solita, andas con un par

Una paisita, she look so fine

Tiene un culo chimba y cara mejor

Negro el bolso, negro los Halls

Estabas triste, pero no hoy

Tiene rosita sin ODEROI

Baby, está encendi'a, prendi'a

Sale de noche y llega de día

Exótica, bandida

Una bebé, Real G de por vida